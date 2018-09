Dood jongen niet te voorkomen

De politie beschouwt de dood van het jonge slachtoffer als een noodlottig ongeval, meldt Omroep Brabant. Het politie-onderzoek zou inmiddels zijn afgesloten. Daarin staat onder meer dat de badmeesters niets valt te verwijten.

,,Voor de zes badmeesters, die zondag werkten, is het een enorme klap. Zij zijn daarom maandag thuisgebleven", vertelt een woordvoerder van de camping. ,,Badmeesters van een andere vestiging hebben hun werk tijdelijk overgenomen."

Het levenloze lichaam van de jongen was door de enorme drukte waarschijnlijk enige tijd over het hoofd gezien. Het lag drie kwartier tot anderhalf uur in het water. De jongen is vermoedelijk via de glijbaan in het water terechtgekomen.