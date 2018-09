Assassin's Creed in India

”We wilden iets anders doen. Een verhaal vertellen zoals we die nog niet gezien hebben in het Assassin's Creed-universum en de grenzen opzoeken die niet nog niet verkend zijn door de games,” aldus Brenden Fletcher, de schrijver van Assassin's Creed: Brahman. ”Braham beantwoordt een hoop vragen en opent vele nieuw deuren. Fans die willen weten wat de toekomst Assassin’s Creed wacht na Black Flag worden geadviseerd het te lezen."

Assassin's Creed: Brahman heeft een nieuwe hedendaagse assasin Jot Soora, die werkt als programmeur bij het Tempeliers bedrijf Abstergo en zijn voorvader Arbaaz Mir. Hij gaat de strijd aan met de Britten voor een speciaal artefact.

Een Assassin's Creed-game die in de moderne tijd afspeelt, wordt door hoofd schrijver Darby McDevitt niet uitgesloten op Twitter. ”Er is altijd een kans dat dat gebeurd, maar één van de grootste aantrekkingskrachten van de serie is het historische ’toerisme’." Hij zou liever een nieuwe game zien die zich afspeelt tijdens het feodale Japan. ”Ik vind de periode van de shogun erg spannend. Maar dat beslist niet één persoon alleen en wat we ook doen, we maken het gewoon cool.”