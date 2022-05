Platte kar valt om: 20 gewonden, 4 mensen met ambulance naar ziekenhuis

Binnenland

Wilde achtervolging op A1: Man (21) rijdt met 200 kilometer per uur over de snelweg en crasht

De politie heeft een 21-jarige man uit Hengelo aangehouden die met snelheden boven de 200 kilometer per uur in zijn auto aan de politie probeerde te ontkomen. De auto crashte uiteindelijk op de A50 bij de afrit Schaarsbergen, in de buurt van Arnhem. De auto vloog in brand, agenten haalden de inzitte...