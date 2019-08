KNMI: zeldzaam onweer vlakbij Noordpool

Volgens het KNMI zal door het opwarmende klimaat en de verbeterde techniek om het weer in kaart te brengen, de komende jaren waarschijnlijk vaker onweer worden waargenomen.

Onweer is een zeldzaam natuurverschijnsel in het noordpoolgebied. Voor onweer is namelijk warmte, vocht en onstabiele lucht tot op grote hoogte nodig. Dit zijn weersomstandigheden die over het algemeen boven het land in tropische gebieden voorkomen. De weerdienst van Alaska gaf op 11 augustus een waarschuwing uit voor onweersbuien op 500 kilometer afstand van de Noordpool, in de Noordelijke IJszee boven Siberië. Hierbij werden 58 bliksemontladingen waargenomen. Eigenaar Vaisala van het detectienetwerk dat het onweer heeft waargenomen, meldt dat het tussen 2012 en 2018 drie keer eerder heeft geonweerd in dit gebied. Toen werden slechts zeven ontladingen geregistreerd.

Deze zomer zijn er in het noordpoolgebied extreem hoge temperaturen gemeten. Daarnaast waren er diverse natuurbranden en smelt er veel ijs. Het onweer is ontstaan door een bel met warme, vochtige lucht die vanuit Siberië is komen aanwaaien. Hier was het op 750 meter hoogte de eerste helft van augustus 7 graden warmer dan normaal. Normaal gesproken koelt noordwaarts trekkende Siberische lucht af, wat door de abnormale warmte in dit gebied niet is gebeurd.