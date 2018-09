Grote brand in horecazaak Middelharnis

De pizzeria en shoarmazaak liep door de vlammen enorme schade op. Ook een aangrenzende muziekwinkel bleef volgens de politie niet gespaard. Door de brand vloog ook een gasleiding in brand. Medewerkers van Eneco rukten uit om het gas af te sluiten.

De politie hield kort na het uitbreken van de brand een verdachte aan. Het gaat een 21-jarige man uit het dorp Vierpolders, vlakbij Brielle. De man had zich bij het ziekenhuis gemeld met zware brandwonden. Het is niet bekend wat zijn band met de horecazaak is. Een politiewoordvoerster benadrukte dat de betrokkenheid van de man bij de brand nog wordt onderzocht. Het is nog onduidelijk hoe de brand is uitgebroken.

Ongeveer 20 bewoners van nabijgelegen appartementen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Zij werden op straat opgevangen terwijl de brandweer metingen uitvoerde in hun woningen.