RIVM: 8600 nieuwe coronagevallen

In de afgelopen 24 uur zijn 12 sterfgevallen door corona gemeld. Zaterdagochtend waren dat er veel meer (31) en vrijdag eveneens 12. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne nam het aantal sterfgevallen flink af, tot vorige week zo'n twintig per dag.

Bijna 1,4 miljoen Nederlanders zijn positief getest sinds het begin van de uitbraak. Van bijna 17.000 mensen staat vast dat ze aan het virus zijn overleden.