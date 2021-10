Ministers Blok, Kamp en Knapen willen niet terug in nieuw kabinet

Knapen werd ingevlogen als minister van Buitenlandse Zaken, nadat Sigrid Kaag (D66) was afgetreden vanwege de gebrekkige evacuatie uit Afghanistan. Knapen laat weten blij te zijn dat partijen nu eindelijk gaan onderhandelen over een coalitie, maar dat zijn activiteiten voor het kabinet tijdelijk zijn. „Dit is voor mij echt een interim-activiteit. Even, omdat er nood aan de man was.”

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen op het ministerie. Ⓒ ANP/HH

’Tijd voor wat anders’

Ook Blok, voormalig minister van Buitenlandse Zaken maar nu minister van Economische Zaken en Klimaat, werd de afgelopen tijd ingezet voor allerlei verschillende posten omdat er bewindslieden vertrokken. „Ik hoop niet dat het volgende kabinet weer te maken zal krijgen met zo veel vertrekkers”, zegt hij. Hij vindt het wel welletjes zo. „Ik heb negen jaar minister mogen zijn en het is bijzonder, het is een eer, maar het is ook mooi als het weer een keer tijd voor wat anders is.”

Demissionair staatssecretaris Raymond Knops (CDA) wil wél graag door. ,,Ik heb het uitstekend naar mijn zin, en nog genoeg werk te doen. Uit het feit dat ik het uitstekend naar mijn zin hebt kunt u het wel afleiden, ik heb na vier jaar in dit kabinet heel veel zin om dit werk te blijven doen. Ik zit nog vol energie.’’

Vrijdagmiddag verklaarde ook de ingevlogen minister Henk Kamp (VVD, Defensie) bij de vorming van een nieuw kabinet niet terug te keren. Andere bewindslieden zijn er nog niet helemaal uit. D66-minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) weet nog niet of ze beschikbaar is voor een nieuw kabinet. „Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik zeg geen ’nee’, maar ook geen ’ja’.” Haar collega Ankie Broekers-Knol (VVD) zit er hetzelfde in. „Ik zeg nooit ’nee’. Maar ik ben over twee maanden 75 jaar”, aldus de demissionaire staatssecretaris van Justitie. Coronaminister Hugo de Jonge vindt het een ’vraag voor over een aantal weken.’

Doorbraak

Donderdag kwam er eindelijk een doorbraak in de formatie, die Den Haag nu al meer dan zes maanden in zijn greep houdt. D66-leider Kaag liet weten de blokkade voor onderhandelingen met de huidige coalitie op te heffen. Informateur Remkes adviseerde dan ook om de partijen VVD, CDA, D66 en CU inhoudelijk met elkaar door te laten onderhandelen. Hij laat daarbij ook ruimte voor andere partijen om inhoudelijk aan te haken, maar het linkse blok van GL en PvdA ziet dat niet zitten. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van Remkes.