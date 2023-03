ME treedt op tegen betogers in onder meer Parijs

In de Franse hoofdstad gooien betogers met verschillende voorwerpen naar agenten. Ook staan er vuilcontainers in brand. De betogers roepen onder meer dat president Emmanuel Macron moet aftreden. De politie heeft op haar beurt charges uitgevoerd en traangas en het waterkanon ingezet om de menigtes uiteen te drijven.

De politie is verder onder andere in actie gekomen in Dijon, Nantes, Brest en Bordeaux, waar met traangas is geschoten. Meerdere mensen zijn opgepakt. Demonstraties zijn er verder in Caen, Saint-Étienne, Grenoble, Toulouse, Marseille, Valence en Le Havre.

In Parijs heeft de politie zaterdag nieuwe protesten nabij het Franse parlement verboden. Toch zijn ook daar weer mensen naartoe gegaan om te protesteren. Het verbod is ingesteld vanwege „ernstige risico’s op verstoring van de openbare orde” en geldt voor onder meer Place de la Concorde. Daar kwam het de afgelopen dagen tot confrontaties tussen betogers en de politie. In de buurt zijn de metrostations gesloten.

Het plein ligt in de buurt van de Franse Tweede Kamer, waar premier Élisabeth Borne donderdagmiddag aankondigde een grondwetsartikel te gebruiken om de pensioenhervormingen door te drukken. Het parlement wordt daarmee buitenspel gezet. De hervorming maakt een verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar mogelijk.