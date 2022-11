Radiofrequenties opnieuw geveild: radiotak Talpa van John de Mol dreigt klap op te lopen

Het maximum van drie FM-plekken per bedrijf is een van de nieuwe voorwaarden die minister Micky Adriaansens wil stellen aan de verkoop van de frequenties volgend jaar. Het zou betekenen dat Talpa een plek moet inleveren, het bedrijf heeft nu nog plekken voor Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio.

Op een ander vlak komen er juist minder voorwaarden aan de radioveiling. Er hoeven dit keer maar twee verplichte type zenders te komen: eentje met vooral Nederlandstalige muziek en een commerciële nieuwszender.

In 2003, toen de frequenties voor het laatst onder de hamer gingen, waren vijf van de negen vergunningen nog gereserveerd voor specifieke zenders. Naast Nederlandstalig en nieuws ging dat om ’hedendaagse bijzondere muziek, niet-hedendaagse bijzondere muziek en klassieke muziek/jazz’.

Tijden veranderd

Maar de tijden zijn veranderd, zegt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken): „Hoe, waar en wanneer mensen naar muziek, entertainment of nieuws luisteren is in twintig jaar tijd door de opkomst van bijvoorbeeld streamingdiensten, podcasts, sociale media en digitale radio radicaal veranderd. Door nu te veilen, levert de radiomarkt de komende jaren weer veel luisterplezier voor iedereen op en bieden we ook nieuwkomers een kans op een vergunning.”

Dat laatste is een van de redenen dat de radiofrequenties weer worden geveild. Dat werd afgedwongen in de rechtszaal door Kink FM, dat ook graag een plekje op de band wilde. Maar een nieuwe veiling werd keer op keer uitgesteld, onder meer op verzoek van de Tweede Kamer die zich zorgen maakte of de radiozenders wel genoeg geld hadden om te betalen voor een frequentie. Maar door de gewonnen rechtszaak van Kink FM moest Adriaansens nu weer veilen om nieuwkomers ook een kans te geven.

De hoogste bieders krijgen nu een vergunning voor twaalf jaar (2023-2035). Voor de veiling van start gaat, moet er eerst groen licht komen voor de voorwaarden die Adriaansens er nu aan stelt. Hoeveel de frequenties naar verwachting gaan opleveren, is nog niet bekend.