Speedboot in beslag genomen na achtervolging

Tijdens toezicht op het water zagen agenten een speedboot met forse snelheid aankomen. Bij het zien van de politieboot draaide de bestuurder zijn boot en ging er vandoor. Tijdens de achtervolging raakte de politieboot, ondanks een maximum snelheid van ongeveer 80 km, het zicht op de speedboot kwijt. Uiteindelijk werd het snelle vaartuig klem gevaren en de bestuurder, een 45-jarige man uit de gemeente Smallingerland, aangehouden.

Hij had alcohol gedronken, ruim 1 promille. Zijn boot is in beslag genomen omdat hij al eerder was betrapt op het varen met hoge snelheden.