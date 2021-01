VS pauzeert vaccinatiepan gevangenen Gantanamo Bay na ophef

Binnenland

Excuses politie voor ’fakenews-spandoek’

De politie heeft excuses gemaakt voor een spandoek met de tekst NOS = FAKENIEUWS dat in een politiebureau in Gouda hing. Volgens de politie ging het om een spandoek dat in beslag was genomen. „Dit had niet opgehangen mogen worden. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Dit is niet waar wij als politi...