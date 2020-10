Autoriteiten: aanval bij kerk in Nice lijkt terreurdaad te zijn

De dader ging rond 9 uur vanochtend de kerk in, waar hij om zich heen begon te steken. Hij doodde in ieder geval een vrouw, die volgens politiebronnen de keel zou zijn doorgesneden. Ook vermoordde hij een man. Om tien over negen is hij door de politie neergeschoten en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Ⓒ REUTERS

De man sloeg toe in de Notre Dame-basiliek in het centrum van Nice. De stad werd in 2016 al zwaar getroffen door een terreuraanslag tijdens de nationale feestdag 14 juli. Mohammed Lahouaiej Bouhlel reed toen met een vrieswagen 86 mensen dood.

Het dodental na de aanval kan nog oplopen. De Franse tv-zender BFM spreekt nu van drie dodelijke slachtoffers.

Burgemeester Christian Estrosi van Nice bezocht donderdagochtend de plek van de aanval. „Alles wijst op een terroristische aanslag bij de basiliek Notre-Dame”, zei hij ook op Twitter. Volgens de burgemeester bleef de dader maar ’Allah Akbar’ roepen.

Nog geen twee weken geleden werd docent Samuel Paty onthoofd in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine, nadat hij Mohammed-cartoons uit Charlie Hebdo had getoond in de klas. Terrorist Abdoullakh Anzorov nam een leraar als doelwit, vanochtend richtte de dader zich op een kerk. Beide plaatsen staan symbool voor de westerse manier van leven, en vormen daardoor een doelwit voor terreurorganisaties.

Premier Jean Castex sprak vanochtend voor de Franse Tweede Kamer over de nieuwe anti-coronamaatregelen. Hij heeft de Assmblée Nationale verlaten voor crisisoverleg op het Ministerie van Binnenlandse Zaken.