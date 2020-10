Terreuraanslag Nice met 3 doden: ’Dader (21) kwam in september op Lampedusa aan’

Bij de bloedige aanslag met een mes raakten ook nog zes mensen gewond. Een ingewijde bij de politie zegt dat de aanvaller een van zijn slachtoffers, een vrouw, heeft onthoofd. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De dader ging rond negen uur vanochtend de kerk in, waar hij om zich heen begon te steken.

Om 9.10 uur is hij door de politie neergeschoten en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden doen denken aan een terreuraanslag, reageerde burgemeester Christian Estrosi.

De dader, volgens het doorgaans goed ingevoerde Franse persbureau AFP Brahim Aoussaoui, zou in september als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn aangekomen. Na een periode van quarantaine werd hij vrijgelaten met de boodschap dat hij Italië moest verlaten. Hij arriveerde vervolgens in oktober in Frankrijk.

Het nieuws dat de aanslagpleger in Italië Europa is binnengekomen, is inmiddels ook in dat land geland. Lega-leider Matteo Salvini vraagt op Twitter om het ontslag van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken.

Koster

Een van de slachtoffers die in de kerk werden gedood, zou de koster van de kerk zijn, zei Estrosi. Een van de andere slachtoffers, een 70-jarige vrouw, zou hebben geprobeerd aan de aanval te ontkomen. Ze vluchtte naar een nabijgelegen bar tegenover de kerk waar ze aan haar verwondingen overleed, meldt de lokale krant Nice Matin.

De straat waar de kerk is gevestigd is afgesloten en bedrijven in de omgeving zijn geëvacueerd en gesloten.

Ooggetuige: ’Ren, ren; er worden mensen neergestoken’

De aanslag leidde in de omgeving tot panische reacties. Een 32-jarige medewerker van een nabijgelegen horecazaak vertelt dat er donderdag kort voor 9.00 uur schoten klonken. Daarna sloegen mensen rennend op de vlucht. „Een vrouw kwam uit de kerk en zei: ren, ren, iemand is mensen aan het neersteken”, zei de ober van het Grand Cafe de Lyon tegen persbureau AFP.

Toen de dader toesloeg, was volgens een geestelijke geen mis bezig. Wel opent de kerk al om 8.00 uur de deuren zodat mensen „op alle tijdstippen” kunnen komen bidden, aldus vader Philippe Asso.

Mogelijk explosieven

De autoriteiten roepen mensen op weg te blijven uit het centrum van Nice. Er wordt gezocht naar mogelijke explosieven.

De man sloeg toe in de Notre Dame-basiliek in het centrum van Nice. De stad werd in 2016 al zwaar getroffen door een terreuraanslag tijdens de nationale feestdag 14 juli. Mohammed Lahouaiej Bouhlel reed toen met een vrieswagen 86 mensen dood.

Aanvaller bleef ’Allahu akbar’ zeggen

Burgemeester Christian Estrosi van Nice bezocht donderdagochtend de plek van de aanval. „Alles wijst op een terroristische aanslag bij de basiliek Notre Dame”, zei hij ook op Twitter. Volgens burgemeester Estrosi bleef de dader maar ’Allahu Akbar’ (God is de grootste) roepen, ook toen hij werd behandeld door de hulpdiensten nadat hij was neergeschoten door de politie. Dat zei burgemeester Christian Estrosi na de aanhouding van de vermeende moslimextremist.

„Genoeg is genoeg”, zei Estrosi. „Het is nu tijd dat het islamofascisme definitief van ons grondgebied wordt verdreven.”

Hij pleit ervoor kerken in het hele land te bewaken of tijdelijk te sluiten. De burgemeester maakte ook bekend dat president Emmanuel Macron op korte termijn in zijn stad wordt verwacht.

Samuel Paty

Nog geen twee weken geleden werd docent Samuel Paty onthoofd in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine, nadat hij Mohammed-cartoons uit Charlie Hebdo had getoond in de klas. Terrorist Abdoullakh Anzorov nam een leraar als doelwit, vanochtend richtte de dader zich op een kerk. Beide plaatsen staan symbool voor de westerse manier van leven, en vormen daardoor een doelwit voor terreurorganisaties.

Premier Jean Castex sprak vanochtend voor de Franse Tweede Kamer over de nieuwe anti-coronamaatregelen. Hij heeft de Assmblée Nationale verlaten voor crisisoverleg op het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hoogste bedreigingsniveau

Na de terreuraanslag in de Zuid-Franse kustplaats is Frankrijk naar het hoogste bedreigingsniveau gegaan. Dat maakte premier Castex bekend.

Frankrijk kent drie bedreigingsniveaus. Ook na de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg twee jaar geleden gold het hoogste niveau.

Bij gebedshuizen wordt nu de beveiliging verhoogd, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. President Macron leidt vrijdag een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad.

Klokken luiden als eerbetoon

In de Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering, is volgens Franse media kort na de aanval meteen een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.

In heel Frankrijk luiden donderdagmiddag om 15.00 uur kerkklokken als eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op een kerk in Nice. Dat maakten de katholieke bisschoppen van het land bekend.

„Deze mensen zijn aangevallen en vermoord omdat ze in de basiliek waren”, aldus de Conferentie van Bisschoppen van Frankrijk in een verklaring. „Ons hele land is het slachtoffer van deze gruwelijke daden”, stellen de bisschoppen. Maar volgens hen zullen de katholieken niet toegeven aan angst en, samen met het hele land, deze „verraderlijke dreiging het hoofd bieden.”