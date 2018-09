Joran krijgt weer 28 jaar

Van der Sloot moet ook een schadevergoeding van omgerekend bijna 55.000 euro betalen aan de nabestaanden van Flores.

Joran vermoordde op 30 mei 2010 de Peruaanse Stephany Flores Ramírez. Dat gebeurde in een hotelkamer in de Peruaanse hoofdstad Lima. Joran gaf aan dat hij kwaad werd toen hij zag dat Stephany op zijn laptop artikelen las over de Amerikaanse studente Natalee Holloway. Die verdween precies 5 jaar eerder op Aruba. Zij wordt nog steeds vermist. Van der Sloot werd met haar verdwijning in verband gebracht, maar is er nooit voor vervolgd.

Direct na de moord vluchtte Joran naar Chili. Hij werd enkele dagen later gearresteerd en teruggestuurd naar Peru.

De rechters bepaalden ook dat Van der Sloot zijn volledige straf moet uitzitten. Pas daarna kan hij worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Amerikaanse justitie wil hem vervolgen voor het afpersen van de moeder van Natalee Holloway. Joran zou haar hebben aangeboden om voor 250.000 dollar te zeggen waar het lichaam van Natalee is.

Het is niet duidelijk of Van der Sloot weer in beroep gaat. Hij kan de straf nog aanvechten bij de zogeheten Inter-Amerikaans Commissie voor de Rechten van de Mens.