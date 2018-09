Geen opnames neurologie in Spijkenisse MC

Het besluit is genomen in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, aldus het ziekenhuis. De Inspectie zegt in een reactie dat de neurologen in Spijkenisse zelf hebben besloten te stoppen, omdat ze het niet verantwoord vonden mensen te behandelen. De Inspectie zegt daar begrip voor te hebben. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is.

De maatregel treft mensen die getroffen zijn door bijvoorbeeld een hersenbloeding of een hersenvliesontsteking. Zij worden vanaf nu doorverwezen naar ziekenhuizen in de regio. Volgens een woordvoerster van het Maasstad Ziekenhuis zijn ambulancemedewerkers op de hoogte, zodat deze patiënten bij een 112-melding direct worden vervoerd naar een ander ziekenhuis.

Volgens de woordvoerster hebben neurologen besloten de stabilisatiekamer, waar deze patiënten worden behandeld, te sluiten. Dat houdt verband met de eerdere sluiting van de intensive care in het Spijkenisser Ziekenhuis. De zorg voor deze patiënten is volgens de zegsvrouw niet in het geding geweest.

De maatregel is tijdelijk, maar het is nog niet duidelijk wanneer deze wordt opgeheven. Het ziekenhuis verwacht hierover op 1 oktober meer duidelijkheid te hebben.