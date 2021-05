Twee verzorgers Chinese dierentuin gedood door tijgers

Afgelopen zondag werd meneerYang (55) verscheurd door de Siberische tijger waarvan hij het hok aan het schoonmaken was, in een dierentuin in de provincie Anhui. Bijna twintig jaar lang werkte meneer Yang in de Zhanggongshan Zoo van Bengbu. Hij zou het hok van de tijger niet hebben afgesloten toen hij naar binnen ging.

Dinsdag schoot de politie twee tijgers dood nadat ze hun verzorger tijdens het voederen een interessanter maaltje vonden dan het voer zelf. De verzorger, meneer Jia, werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed.

De twee tijgers in de laatste dierentuin werden geleend van een circus, gevestigd 600 kilometer verderop. Ze zouden moeten optreden. Dat is sinds 2018 verboden. Voor het transport was bovendien geen vergunning. Er komt een onderzoek van de autoriteiten.

Luipaard

Aanvallen van wilde dieren zijn geen unicum in China. Enkele weken geleden ontsnapten drie luipaarden uit een dierenpark in Hangzhou – waarbij het een week duurde voordat omwonenden werden ingelicht. Twee luipaarden zijn nu gepakt, aldus CNN, eentje is nog vermist.