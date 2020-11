Vier tieners aangehouden voor steekpartij Spijkenisse

Die donderdag parkeerde de Belg rond 23.30 uur zijn auto aan de Beverveen, omdat hij een date dacht te hebben. Waarschijnlijk is hij daar door twee mannen aangesproken. Om middernacht hoorden buurtbewoners hulpgeroep, waarna zij de man even verderop bloedend op een fietspad vonden. Wat zich in de tussentijd heeft afgespeeld, is nog onbekend. De politiewoordvoerder zegt dat een mislukte beroving tot de mogelijkheden behoort, aangezien de man zover bekend al zijn spullen nog had.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen. Hij heeft een aantal operaties ondergaan en is meerdere dagen kunstmatig in slaap gehouden. „Het slachtoffer is nu bij kennis maar hij is er slecht aan toe, dus we kunnen hem moeilijk spreken”, zegt de woordvoerder.

De vier verdachten komen uit Spijkenisse.