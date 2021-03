Taakstraffen voor jeugdige overvallers rapper Snapking

Twee andere jeugdige verdachten werden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. De jongeman die wordt gezien als hoofdverdachte, de 23-jarige Irvin van der V., staat eind maart terecht voor zijn aandeel in de straatroof en een aantal andere strafzaken.

Tim van Teunenbroek, alias Snapking, werd in juli 2018 met twee vrienden naar Zaandam gelokt voor een afspraak met enkele jonge meisjes. Daar werden ze met veel geweld beroofd.

De drie vrienden dachten een afspraak te hebben met twee meisje van destijds 16 en 18 jaar. De meisjes onderhielden contact met hoofdverdachte Irvin van der V. toen ze met Snapking en zijn maten door Zaandam reden.

WhatsApp

De rechtbank achtte bewezen dat het oudste ’lokmeisje’ via WhatsApp met Van der V. informatie uitwisselde over de plek waar de mannen naartoe moesten rijden. Ook gingen de chatgesprekken over de vraag of de slachtoffers waardevolle spullen aan of bij zich hadden. Aangekomen op de afgesproken plek werd het drietal opgewacht en met geweld en onder dreiging van een mes en pistool beroofd.

De rechtbank sprak het jongste meisje vrij omdat haar rol niet kon worden bewezen. Het oudste meisje werd veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht tot een taakstraf van 60 uur. Een destijds 17-jarige verdachte kreeg een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor zijn aandeel in de roof.

De nu 21-jarige Emincan A. werd vrijgesproken nadat eerder 16 maanden cel tegen hem was geëist. Hij zou door de slachtoffers op videobeelden zijn herkend, maar de rechtbank achtte dat niet bewezen.