Blijvend oogletsel door rondvliegende drone: bestuurder schuldig, maar geen straf

Volgens de verklaring van de man werd de drone door de wind weggeblazen en kwam deze daardoor boven het fietspad terecht. Toen hij de drone probeerde weg te sturen stortte deze neer en werd de vrouw geraakt. Een naast haar fietsende collega bleef ongedeerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) had de zaak niet alleen vanwege het ongeval voorgelegd aan de rechter. De man heeft zijn drone ook te dicht in de buurt van het zweefvliegveld Valkenburg laten vliegen. Daarvoor is speciale toestemming nodig, die de man niet had. Hij heeft verklaard dat hij niet van de regels omtrent het vliegen met een drone op de hoogte was.

De dronebestuurder heeft zich volgens het OM schuldbewust opgesteld en een betalingsregeling met het slachtoffer getroffen. Daarom eiste de officier van justitie schuldigverklaring zonder oplegging van straf. Die eis heeft de kantonrechter gevolgd.