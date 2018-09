We merken deze week dat we meer bereiken door samen te werken. We hebben behoefte aan betrouwbare contacten om ons heen waarop we kunnen bouwen. Voelen we dat niet dan hebben we de neiging om ons terug te trekken. Het is goed om jezelf voorop te zetten, als we de ander maar niet buiten sluiten. Dat is niet altijd even makkelijk, want daarvoor moeten we ons kwetsbaar opstellen.