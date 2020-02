Corona-paar: hier hand en koffie van GGD, in Duitsland meteen in quarantaine

Hans en Joke zaten voor ze thuiskwamen twee weken in quarantaine op het ‘coronaschip’ bij Yokohama Ⓒ Eigen foto

AMSTERDAM - Ze waren opgelucht en dolgelukkig, toen ze na een quarantaine van twee weken het ‘coronaschip’ bij Yokohama mochten verlaten. Zeker toen de GGD bij aankomst op Schiphol Hans en Joke de hand schudde en ze uitzwaaide naar huis. Eenmaal terug in hun woonplaats net over de grens van Duitsland pakte het ‘welkom thuis’ volledig anders uit. Ze werden onmiddellijk opnieuw in quarantaine geplaatst.