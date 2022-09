NIOD-onderzoek naar Afghanistan kost 10 miljoen euro

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) gaat samen met het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie (NIMH) onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek doen naar de oorlog in Afghanistan. Het kabinet heeft daarvoor kort voor de zomer opdracht gegeven, nadat de Tweede Kamer erom had gevraagd.

,,Met het onderzoek is ongeveer tien miljoen euro gemoeid, verspreid over vier jaar”, zegt Dirk-Jan Koch van het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bij een technische briefing in de Tweede Kamer. Van het geld worden onder meer voltijdsonderzoekers aangesteld.

Aandachtspunten

Het onderzoek kijkt naar de aard, omvang, kosten en gestelde doelen van de militaire, diplomatieke en civiele inzet in Afghanistan van 2001 tot 2021, evenals de beperkingen, dilemma’s en gemaakte keuzes die tijdens de oorlog zijn gemaakt.

Gelijktijdig met het NIOD-onderzoek lopen meerdere onderzoeken en evaluaties naar de Nederlandse inzet in Afghanistan. Zo kijkt een commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Maarten Ruys naar de chaotisch verlopen evacuatie uit Kabul vorig jaar.

Het kabinet werd in de zomer van 2021 compleet verrast door de opmars van de Taliban. Ruys en zijn vier collega-commissieleden moeten uiterlijk 31 mei 2023 hun rapport inleveren bij Buitenlandse Zaken.

Vertraging

De start van dat onderzoek liep vertraging op nadat het vorige kabinet oud-defensieminister Frank de Grave naar voren schoof als commissievoorzitter. De oppositie in de Tweede Kamer pruimde De Grave niet, omdat hij als oud-minister en VVD-coryfee niet in staat zou zijn om onafhankelijk onderzoek te doen. Daarop moest het kabinet op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Uit navraag door De Telegraaf blijkt dat Ruys 16 uur per week besteedt aan het onderzoek. De vier andere commissieleden – Pieter Bindt, Renée Jones-Bos, Henk Lubberdink en Pauline Meurs – zijn 8 uur per week bezig met het onderzoek. Ruys ontvangt maandelijks 4.500 euro, zijn vier collega’s krijgen 2.300 euro. Die vergoeding is gebaseerd op het salaris van een topambtenaar bij het Rijk.

Uitgebreid en diepgravend onderzoek

Het NIOD-onderzoek is veel uitgebreider en diepgravender, en kost daarom meer tijd. Het NIOD deed eerder onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse inzet in Srebrenica. Na publicatie van het rapport over Srebrenica stapte het kabinet-Kok II in 2002 op.