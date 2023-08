Meer dan 26.000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden Tenerife

Evacués kunnen terecht in onder meer sportscholen die vanwege de branden als noodopvang dienen. Er verblijven veel mensen bij familie en vrienden op het Canarische eiland.

De bosbranden hadden tot vrijdagavond zo’n 5000 hectare in de as gelegd. Dat staat gelijk aan grofweg zevenhonderd voetbalvelden. Enkele honderden brandweerlieden proberen de vuurzeeën te bestrijden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van blusvliegtuigen en -helikopters. De bestrijding wordt bemoeilijkt omdat het gebied lastig te bereiken is. Daarnaast staat er een wind en is het erg droog en warm.

Waardoor de brand dinsdagavond bij het plaatsje Arafo uitbrak, is nog niet bekend. Volgens de regionale president Fernando Clavijo is zaterdag een onderzoek gestart. Demissionair premier Pedro Sánchez heeft zijn medeleven betuigd aan alle getroffenen en is van plan maandag naar Tenerife af te reizen.