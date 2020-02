WikiLeaks-oprichter Julian Assange hoopt op asiel in Frankrijk

Dupond-Moretti zei dat de asielaanvraag in Frankrijk gebaseerd is op humanitaire en gezondheidsredenen. De 48-jarige Assange zou volgens zijn advocaat tekenen vertonen van „psychologische marteling.” Wel benadrukte de raadsman dat het verzoek aan Frankrijk „geen gewone eis” is, omdat Assange zich op Britse bodem bevindt. Daar zit hij een gevangenisstraf uit in Londen omdat hij eerder voorwaarden van zijn borgtocht heeft geschonden.

Assange hoopt uitlevering aan de VS te voorkomen. Die beschuldigen hem ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid. Er zijn in totaal achttien aanklachten tegen hem ingediend. De hoorzittingen beginnen maandag.

De voormalig voorman van klokkenluiderwebsite WikiLeaks heeft tegenstanders, maar ook veel fans. Die laatste groep heeft zaterdag een protestmars gepland in Londen. Bij de optocht, die start bij de Australische ambassade en eindigt bij Parliament Square, is ook de vader van Assange aanwezig. Verder hebben ook enkele beroemdheden laten weten mee te lopen. Zo zal Roger Waters, voormalig lid van de band Pink Floyd, aanwezig zijn. Ook betuigen zangeres Chrissie Hynde en modeontwerpster Vivienne Westwood zaterdag steun aan Assange.