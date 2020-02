Celstraffen voor witwassen miljoenen, taakstraf voor politieman

Een zesde verdachte Donovan A., een politie-inspecteur van de eenheid Den Haag, kreeg een werkstraf van 60 uur. De rechtbank in Den Haag sprak de agent vrij van witwassen en veroordeelde hem alleen voor het onrechtmatig opzoeken van informatie over twee mensen in de politiesystemen. Volgens de rechtbank heeft hij zijn ambtsgeheim geschonden en computervredebreuk gepleegd. Omdat niet bewezen is dat hij meedeed met de witwaspraktijken of daarvan op de hoogte was, hoeft hij niet de cel in.

De hoogste straffen waren voor de twee verdachten die volgens de rechtbank een bedrag van ruim 6 miljoen euro hadden verstopt in een bed. Twee andere verdachten wasten het geld wit via een bedrijfje, waarin ze sjoemelden met huurbetalingen en met fictieve dienstverbanden.