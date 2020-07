Nederlandse Maria L. verdachte in een van grootste fraudezaken ooit in Indonesië

Maria L. op de luchthaven van Jakarta na haar uitlevering door Servië. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Een Nederlandse vrouw die wordt verdacht van een megafraude in Indonesië waarmee meer dan 175 miljoen euro is gemoeid, is door Servië aan het Zuidoost-Aziatische land uitgeleverd. De Nederlandse justitie weigerde in het verleden Maria L., die in ons land woont, over te dragen.