Slapende man bij zwembad gewekt door beer die tegen voet tikt

Op beelden van de beveiligingscamera is te zien hoe de beer eerst wat water uit het zwembad drinkt om zich vervolgens tot Bete te richten. Eerst snuffelt het dier wat aan de voet van de man om er daarna tegenaan te tikken. Bete schrikt wakker, waarna de beer zich uit de voeten maakt.

Matthew stuurde een foto van de beer, die hij nog snel gemaakt had, aan zijn vrouw Dawn, die dacht dat haar man een grapje maakte. Toen ze de beelden terugkeek, zag ze dat dat toch niet het geval was. „Hij wist niet goed hoe hij moest reageren, maar hij wist dat hij niet te snel op moest staan. Er zat in ieder geval nog een tafel en een stoel tussen hem en de beer mocht dat nodig zijn. Gelukkig liep het met een sisser af.”

De staat Massachussets meldt op hun website dat beren hun leefgebied steeds verder uitbreiden. Ze raden mensen bij een ontmoeting met een beer op hun erf aan om te schreeuwen en veel geluid te maken.