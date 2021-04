Opnieuw meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Binnenland

Aantal positieve coronatests daalt met 7 procent, wel meer patiënten in ziekenhuizen

Na weken van forse stijgingen is het aantal vastgestelde coronabesmettingen afgelopen week met 7 procent afgenomen ten opzichte van de week daarvoor. Het RIVM registreerde in zeven dagen 48.186 positieve testresultaten. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is wel toegenomen van 2374 naar 249...