’Stuur ouderen kaartje met feestdagen’

Jaap Soesan (96) is nog beduusd van alle kaarten die hij mocht ontvangen. „Ik wist van niks en ineens kwam er allemaal post voor me.” Ⓒ René Bouwman

Honderden beterschapswensen ontving Jaap Soesan (96) toen hij na een val in het ziekenhuis belandde. „Van onbekenden. Ik wist niet wat mij overkwam.” Soesans zoon Joop, die in Israël leeft, had zijn volgers op sociale media gevraagd om een berichtje te sturen. Die reageerden massaal. Nu doet vader Jaap op zijn beurt een oproep: „Stuur eenzame ouderen een kaartje met de feestdagen.”