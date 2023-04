Zwaargewonde bij woningbrand in Apeldoorn

Eén slachtoffer is door de brandweer uit de woning getild en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Ⓒ Persbureau Heitink

APELDOORN - In de bovenverdieping van een duplexwoning aan de Staringlaan in Apeldoorn (Gelderland) is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Een persoon is door de brandweer uit de woning gehaald en in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.