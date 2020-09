’Spookvliegveld’ Lelystad kostte al 214 miljoen: drukte van belang in verkeerstoren, geen vluchten

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Flevoland en onderzoeksplatform Follow the Money.

De kosten zijn voor het grootste gedeelte opgegaan aan infrastructuur: ruim de helft, en met indirecte kosten erbij bijna driekwart. Maar er zijn ook kosten van onderzoeken, ambtelijke ondersteuning, adviesaanvragen en lobby.

Royal Schiphol Group heeft als eigenaar voor 90,7 miljoen euro in luchthaven geïnvesteerd. De nieuwe terminal kostte 18,8 miljoen. Daarnaast is ruim 31 miljoen euro uitgetrokken voor de verlenging van de start- en landingsbaan. Die was 1.250 meter. Nu is die lengte naar 2,7 kilometer (inclusief uitloopstroken) gegaan.

Heen en weer... Heen en weer...

Ondertussen is sinds november vorig jaar luchtverkeersleiding ingevoerd. Dertien medewerkers zitten in een rood-wit gekleurde toren proef te draaien, omdat minister Cora van Nieuwenhuizen wil dat ze ervaring opdoen. Kosten: 365.000 euro per maand. Tot op de dag van vandaag werken zij enkel met kleine vrijetijdsvliegtuigjes die eerder prima konden opstijgen en landen zonder de ondersteuning.

Ook zijn er al 26 brandweermannen in dienst die volgens Follow The Money ’symbool komen te staan voor de vertragingen en mislukkingen’. Bluswagens rijden af en aan – maar zonder taak. „De brandweer zit te wachten op de opening. Tot die tijd rest hen niets anders dan eindeloos oefenen.”

Hier heeft de brandweer wel iets te doen, als een sportvliegtuig een klapband heeft gekregen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Niet afblazen

De coronacrisis brengt een nieuwe dynamiek voor het vliegveld. Vakantievluchten zijn, hoewel nog steeds mogelijk, qua aantallen ingestort. De luchtvaart heeft het zwaarder dan ooit. Maar de minister wil het vliegveld niet definitief afblazen en verwacht weer groei na de coronatijden, liet ze eerder weten in de Tweede Kamer.