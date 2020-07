Maakt dan niemand zich nog druk om corona?

Anderhalve meter, het mocht wat. In de Groningse Folkingestraat is het wat men vroeger gezellig zou noemen. In deze tijd krijgt de voorzichtige passant er een onbehaaglijk gevoel bij. Ⓒ Jos Schuurman

Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse dagjesmensen lopen hutjemutje door onze winkelstraten en bevolken de terrassen. Druk is het in de binnensteden, en dat is zacht uitgedrukt. Onze verslaggever deed een rondje Vrijthof, Martinitoren, Domtoren en Magere Brug. Ligt er thuis over twee weken een ansichtkaart op de mat met de ’vakantiegroetjes van Corona’?