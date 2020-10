Moskou stelt inwoners coronavaccinatie in vooruitzicht

Rakova zei vrijdag dat er onvoldoende doses van het Russische Sputnik V-vaccin zijn aangeleverd om nu al op grote schaal mensen te vaccineren. Ze verwacht dat daar mogelijk volgende maand verandering inkomt. Dan kunnen alle Moskovieten die geïnteresseerd zijn zich aanmelden.

Het Sputnik V-vaccin wordt momenteel nog getest op tienduizenden proefpersonen. De autoriteiten spraken eerder de hoop uit dat voor het eind van het jaar tientallen miljoenen doses geproduceerd zouden worden, maar dat was vermoedelijk te optimistisch. President Vladimir Poetin erkende deze week dat er problemen zijn bij het opschalen van de productie.

Minister van Industrie Denis Manturov zei onlangs dat deze maand 300.000 doses geproduceerd moeten worden, gevolgd door 800.000 in november en 1,5 miljoen in december. De productie moet dan volgend jaar verder worden opgevoerd. Het virus grijpt ondertussen steeds sneller om zich heen. De autoriteiten maakten vrijdag melding van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen en waarschuwden voor een tekort aan medisch personeel. Bij nog eens 18.283 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. In Moskou zijn 5268 nieuwe besmettingen gemeld.