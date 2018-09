Fans en protest bij bezoek koning België

Het koninklijk bezoek aan Gent was het eerste van drie al lang geplande bezoeken in het kader van het 20-jarige koningschap van Albert dit jaar. Nu de koning op zondag 21 juli afstand doet van de troon, is het bezoek ook direct een afscheidstournee. Albert en Paola zullen donderdag Eupen en vrijdag Luik aandoen.

In Gent was er een korte receptie met het college van burgemeester en wethouders en andere genodigden. Daarna bezocht het paar het stadsmuseum STAM, waarna het bezoek aan Gent werd afgesloten met een kijkje in het spiksplinternieuwe voetbalstadion, de Ghelamco Arena.