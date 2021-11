België komt met strengere maatregelen, maar horeca blijft gewoon dag en nacht open

Voor de Belgische regering is het draaiende houden van restaurants, cafés en discotheken een prioriteit. „We leggen de nadruk op het voorkomen en beschermen, niet op sluiten”, legt premier Alexander De Croo uit.

Wel komen er strengere regels. Horecabezoekers moesten al de coronapas laten zien om binnen te komen, maar nu keert ook het mondkapje weer terug als iemand niet zit, eet of drinkt. Dansen tot diep in nacht mag nog steeds. Voor clubs die geen mondkapje willen komt er een extra testverplichting.

Honderden Nederlandse jongeren

Sinds de vroege sluiting in ons land merken Belgische horeca een massale toeloop van Nederlanders. Komend weekend neemt een café uit Schijndel zelfs een complete Vlaamse zaak over: honderden jongeren worden per bus over de grens gebracht voor een avondje stappen.

Overigens is de situatie bij onze buren niet minder ernstig. „Alle seinen staan op rood”, zegt De Croo. „We zien enorm veel besmettingen in ons land en de rode lijn van 500 bezette coronabedden is overschreden.”

De mondkapjesplicht wordt daarom uitgebreid naar kinderen vanaf tien jaar en er komen versneld CO2-meters op scholen. Verder moeten Belgen verplicht vier dagen thuiswerken, vanaf half december mogen ze een dagje meer op het werk verschijnen.

Vaccinatieplicht

België wil stevig inzetten op een nieuwe vaccinatiegolf. Tegen maart of april moet iedereen die dat wil een derde prik kunnen krijgen. Binnenkort komt de federale regering met een uitgewerkt plan.

Bij het coronaberaad van de verschillende regeringen in Brussel waren extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar van protesten zoals in Den Haag was geen sprake. Sterker nog: er was geen demonstrant te zien.

Toch is er wel degelijk verzet in België. Vooral tegen de maandag aangekondigde vaccinatieplicht in de zorg, wie in april geen prik heeft gehad kan ontslagen worden. Verschillende vakbonden zijn fel tegen deze maatregel en sommige regeringspartijen zien als alternatief liever een algemene vaccinatieplicht. De Croo is daar geen voorstander van.