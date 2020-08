Cokewasserij tussenstation in lucratief smokkelmodel

De door de politie ontdekte cocaïnewasserij in de manege in Nijeveen. Ⓒ Politie

Nijeveen - Cokewasserijen in Nederland worden steeds groter en komen vaker voor. De werkplaatsen duiken op en verdwijnen en zijn een tussenstation in een ingewikkeld, maar lucratief smokkelmodel. „Per jaar zijn er enkele tientallen actief of actief geweest in Nederland.”