Kabinet steunt ’flitsuitzetting’ krakers

Het voorstel werd maandag behandeld in de Tweede Kamer. De strekking kan volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) rekenen op steun. „Het kabinet hecht er waarde aan dat een onrechtmatige situatie wordt bestraft, wat dat betreft steun voor de mogelijkheid om dat te versnellen.” De CDA-bewindsman laat het definitieve oordeel volgende week aan de Tweede Kamer.

Regeringspartijen VVD en CDA komen met het voorstel omdat het kraakverbod in praktijk met voeten wordt getreden. Vooral in Amsterdam trekken krakers van pand naar pand omdat er regelmatig pas na vijf tot acht weken wordt gehandhaafd. Zo lieten de krakende migranten van We Are Here in de hoofdstad een spoor van vernieling achter. Daar kregen ze ook de tijd voor.

Misdrijf

Onaanvaardbaar, vindt Tweede Kamerlid Van Toorenburg (CDA). „Het is een misdrijf. Gaandeweg is het systeem omgevormd tot een heel cynisch systeem, waarin het OM zegt: ga in de tussentijd maar naar de rechter, dan doen we niks.” Van Toorenburg wil dan ’een fout systeem’ herstellen met het wetsvoorstel. „Er zijn zelfs bestuurders in dit land die tegen eigenaren van panden durven te zeggen dat ze maar geen aangifte moeten doen. We hebben een totale facilitering van kraken opgezet.”

SP is geen voorstander van het voorstel. De socialisten richten zich liever op het tekort aan woningen en denken dat de tijdwinst die de nieuwe wet beoogt als het gaat om handhaven nihil is. GL-Kamerlid Smeulders is evenmin enthousiast. Hij vreest dat de politie en de rechtspraak met extra werk worden geconfronteerd. Hij denkt bovendien dat het voorstel voortvloeit uit ‘rancune’ richting Amsterdam, waar zijn partijgenoot Halsema burgemeester is. Juist in Amsterdam trekken krakers regelmatig van pand naar pand door late handhaving.

Geromantiseerd

De VVD en CDA steunen het voorstel van hun partijgenoten uiteraard wel. Volgens VVD-Kamerlid Van Wijngaarden moet kraken niet worden geromantiseerd. „Ze luisteren niet de hele dag naar John Lennon met een wierookstokje; het recht op eigendom is keihard in het geding.” Ook de PVV en SGP lieten zich positief uit over het voorstel.

Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer erover.