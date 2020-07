Overleden ijsbeertje Ouwehands speelde te wild met zus

Volgens de dierverzorgers van het park is uit sectie op het ijsbeertje van 65 kilo ook gebleken dat het jonge dier een luchtweginfectie had. Vermoedelijk was de ijsbeer vanaf de geboorte al niet in orde. Dat zou de verklaring kunnen zijn waarom de ijsbeermoeder haar jong niet verdedigde toen Sura hardhandig met het kleine dier speelde. Bekend is, aldus de verzorgers, dat dieren hun jongen niet verzorgen als ze mogelijk iets mankeren.

Ouwehands heeft veel ervaring met jonge ijsberen. Het is gebruikelijk dat de kwetsbare jongen samen met oudere dieren opgroeien. De verzorgers denken dat de oudere ijsbeer het jong niet bewust heeft aangevallen.

Tweeling

De overleden ijsbeer had een tweelingbroer. Met het jong Yuka gaat het goed, aldus de dierentuin.