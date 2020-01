VS ’voorbereid op het ergste’

De Amerikaanse luchtmacht toonde gisteren in Utah zijn spierballen met maar liefst 52 F-35’s. Ⓒ Foto Reuters

WASHINGTON - De VS trekt zich niet terug uit Irak en is „voorbereid op het ergste”, zo benadrukt minister van Defensie Mark Esper. Hij voegde daar dreigende taal aan toe: „We zoeken geen oorlog met Iran, maar we zijn wel bereid er een te beëindigen.” De brief die de Amerikanen stuurden waarin terugtrekking uit Irak werd aangekondigd, was echt gewoon een fout, stelde Esper nog eens.