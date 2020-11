Politie zoekt doorrijder na ongeval met zwaargewonde vrouw in Leusden

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

LEUSDEN - De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto die woensdag in Leusden een vrouw heeft aangereden. Het 70-jarige slachtoffer, afkomstig uit die plaats, raakte zwaargewond. „De automobilist is na de aanrijding doorgereden zonder zich om de vrouw te bekommeren”, aldus de politie vrijdag.