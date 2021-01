Nog altijd grote zorgen om vermiste Ichelle (29): bittere feestdagen familie

„Er is geen enkel teken van leven van Ichelle waargenomen door familie of de politie. Op 14 december 2020 in de avonduren heeft de oma van Ichelle haar voor het laatst fysiek gezien”, meldt de politie woensdag in een update. Er is toen niets aan haar gemerkt wat zou kunnen duiden op een vrijwillige verdwijning. Een dag later, 15 december, is ze ’s middags mogelijk nog gezien door een bekende op het Ledelplein in Oostburg.

Sindsdien ontbreek ieder spoor. Speurhonden van de stichting Signi hebben zondag gezocht en vonden mogelijke geursporen, maar dat leverde tot nu toe geen resultaat op.

„We zijn heel erg ongerust en hopen snel op een teken van leven”, zegt haar broer Jeffrey van de Velde tegen Omroep Zeeland. Op 14 december is Ichelle ’s avonds nog op bezoek geweest bij haar oma in Oostburg. Op 15 december is er nog heel kort telefonisch contact geweest tussen Ichelle en haar moeder.

Er zijn volgens de politie op dit moment geen aanwijzingen voor een misdrijf, „ze is meerderjarig en mag verdwijnen als ze daarvoor kiest.” De politie doet wel onderzoek naar de vermissing nadat ze als vermist werd gemeld door haar familie, aldus een woordvoerder van de politie.

De familie roept via Facebook op om naar haar uit te kijken. Na 15 december veranderde het versturen van berichten tussen Ichelle en haar familie. Normaal gesproken gebruikt ze WhatsApp en nu stapte ze ineens over op sms. „Ichelle maakt nooit gebruik van sms.” Volgens de familie zou Ichelle haar kat ook nooit achterlaten zonder verzorging. Ook het feit dat ze met de feestdagen niets van zich heeft laten horen, is volgens de familie niets voor haar.

Signalement

Ichelle is 29 jaar, lang krullend donker blond haar, bruin/groene ogen en is 1.83 groot. Ze draagt mogelijk een donkergroene parkajas en een rugzak. Ze is het laatst gezien in Oostburg, haar woon en werkplaats. „Onze onrust neemt met de dag toe en we willen u vragen ons te helpen Ichelle terug te vinden”, aldus de familie.

