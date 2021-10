Premium Het beste van De Telegraaf

Polen legt bom onder de EU; hoogste hof stelt Poolse wet boven Europees recht

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Voor het Constitutioneel Hof in Warschau werd door aanhangers van de EU geprotesteerd. Ⓒ REUTERS

WARSCHAU - Als in een waar verhaal van Franz Kafka oordeelde het Constitutioneel Hof in Warschau donderdag dat de Poolse wet belangrijker is dan EU-recht. Terwijl voor de andere 26 lidstaten van de Europese Unie zonneklaar is dat de Brusselse regels voorgaan.