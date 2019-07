Soedan: we hebben een staatsgreep verijdeld

Op dit moment regeert het leger over Soedan. Die kwam aan de macht nadat in april president Omar al-Bashir werd gedwongen af te treden. Dat gebeurde na maandenlange protesten tegen zijn regime. Het defensiecomité is onderdeel van de militaire raad.

Ook tegen de militairen werd eerder fel gedemonstreerd. Enkele dagen terug meldden de autoriteiten dat een deal was gesloten tussen het leger en de oppositie. Ze zouden samen gaan regeren: drie jaar lang, met eerst de militaire junta aan de belangrijkste knoppen, daarna de oppositie met een leidende rol, en na drie jaar zouden er verkiezingen komen.

Duizenden mensen gingen de straat op om feest te vieren na de deal, die in een tijd van veel tumult en dreigende burgeroorlog kwam. Volgens The Guardian-journalist Kaamil Ahmed werd de deal echter meermaals uitgesteld de afgelopen dagen.

Hij wijst er overigens op dat de militaire junta wel vaker claimt coups te hebben verijdeld op momenten dat het goed uitkomt.