OM eist 8 jaar om insteken op schooldirecteur

El M. vond dat zijn kind niet thuishoorde op de Drechtster, een school voor speciaal onderwijs. Daarover ging ook het gesprek, waarbij onder anderen ook een onderwijsconsulent en een leerplichtambtenaar waren aangeschoven. Volgens getuigen verliep het gesprek aanvankelijk aardig, totdat El M. een mes trok en op de directeur instak. Die raakte zwaargewond aan zijn been.

In een reflex ging de directeur naar achter en viel met stoel en al om. Met het mes zou El M. vervolgens op het lichaam hebben ingestoken. Met trappende bewegingen hield de directeur zijn belager van zich af. „Als hij zich niet had verweerd, had hij hier niet meer gezeten”, zei de aanklager. Toen gealarmeerde mensen aankwamen, zou El M. het mes in een hoes hebben gestoken en kalm zijn vertrokken.

Eerder tijdens het gesprek zou de man de directeur al wel hebben bedreigd. „Ik snij van jou nog eens jouw kop eraf”, zou hij de directeur hebben toegebeten. De verdachte heeft bekend te hebben gestoken.