De strijd tegen de Amerikaanse kiezer; Republikeinen proberen stemmen moeilijker te maken

Een lange rij kiezers voor een stembureau in Los Angeles tijdens de verkiezingen vorig jaar. Ⓒ Foto HH / AFP

WASHINGTON - In Amerika stopt de verkiezingsstrijd nooit. De volgende congresverkiezingen zijn weliswaar pas over anderhalf jaar, toch wordt er al volop gevochten voor de uitslag van 8 november 2022. Republikeinen maken op zoveel mogelijk plekken de stemregels strenger. Democraten proberen dat tegen te houden. En dan is er nog de uitslag van de vorige verkiezingen, die door Trump-supporters nog altijd niet wordt geaccepteerd.