Kabinet is overvallen door de snelle opmars van de Taliban

Dinsdag vindt een debat plaats in de Tweede Kamer. Onder andere het uitblijven van hulp vanuit Nederland om tolken en ander (ambassade)personeel in veiligheid te brengen wordt in het parlement hard bekritiseerd. Met de brief lijken de bewindslieden een vlucht naar voren te nemen. „De gebeurtenissen nopen tot reflectie en roepen vele vragen op die de komende tijd beantwoord moeten worden”, schrijven de bewindslieden, die eraan toevoegen dat het kabinet zich ’ernstig zorgen’ maakt over de gebeurtenissen en over de veiligheid van met name de Nederlanders die nog in Afghanistan verblijven.

„Gezien de onvoorspelbaarheid van de verdere ontwikkelingen houdt het kabinet rekening met alle scenario’s. De verwachting is dat gewelddadige incidenten zich zullen blijven voordoen de komende weken, hetgeen gepaard zal blijven gaan met burgerslachtoffers en ernstige mensenrechtenschendingen.”

Tijdelijke evacuatie

Ook houdt het kabinet rekening met een toestroom vluchtelingen. Zij worden opgevangen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of in militaire kazernes. „Vanwege de urgente situatie in Afghanistan is voor de tolken en anderen die naar Nederland worden gehaald, besloten vereisten in de procedure te laten vervallen nadat door Defensie is bevestigd dat betrokkene inderdaad als tolk voor Nederland heeft gewerkt. Een aanvrager en zijn of haar gezin dienen wel te beschikken over een paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs om te kunnen reizen.”

Kaag, Bijleveld en Broekers-Knol schrijven dat maandag vanuit de Verenigde Staten een ’dringende oproep’ is gedaan aan het diplomatiek personeel van bondgenoten dat aanwezig was op het vliegveld zich te laten evacueren met Amerikaans militair transport. „De diplomatieke staf van de Nederlandse ambassade en hun Nederlandse beveiligers kunnen derhalve elk moment geëvacueerd worden. Op het moment van schrijven van deze brief is de situatie nog onzeker. Het kabinet wil met klem benadrukken dat het in dat geval een tijdelijke evacuatie betreft.”

Vertraging

Een nieuw ambassadeteam onder leiding van de Nederlandse ambassadeur, inclusief een consulair noodteam en militaire beveiligers, zal op dinsdag 17 augustus afreizen naar de regio met militair transport. „Zodra het vliegveld weer wordt geopend voor militaire vluchten van andere landen zullen zij naar Kaboel gaan om het huidige team te vervangen en het werk aan de evacuatie daar voort te zetten indien de omstandigheden dat mogelijk maken.”

Volgens het kabinet wordt alles gedaan om betrokkenen op een ’zo kort mogelijke termijn’ naar Nederland te krijgen. Er is onder andere vanuit Nederland een militair vliegtuig naar Afghanistan afgereisd. De landing is vertraagd vanwege de situatie op het vliegveld in Afghanistan. „Op dit moment ligt de prioriteit van de VS, die de beveiliging van het vliegveld hebben overgenomen, bij het versterken van de veiligheid van het vliegveld. Daarna kunnen de evacuatievluchten hopelijk worden hervat.”