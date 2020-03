Zestien jaar cel voor moord op Alkmaarse kickbokser Coen de Nijs

Ⓒ ANP

ALKMAAR - De 47-jarige Est Juri H. heeft zestien jaar gevangenisstraf gekregen voor de moord op de Alkmaarse kickbokser Coen de Nijs. De rechtbank in Alkmaar achtte bewezen dat H. het slachtoffer op klaarlichte dag van korte afstand in het achterhoofd heeft geschoten. Dat gebeurde in het centrum van Alkmaar.