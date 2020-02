Nederlanders in ’coronahotel’: ’Ik hóóp dat we niks mankeren’

Ad en Marijke hadden een prima vakantie voordat het hotel in ’lockdown’ ging. Ⓒ Eigen foto

ADEJE - Ze genoten al een week volop van hun vakantie op het mooie eiland en de luxe faciliteiten die het H10 Costa Adeje Palace te bieden heeft. Maar sinds dinsdagochtend is de pret op Tenerife acuut voorbij voor Ad Elissen en zijn vrouw Marijke. Sinds het coronavirus werd vastgesteld bij een van de gasten zit het hotel in ’lockdown’, en zij opgesloten in hun kamer.