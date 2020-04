Verdachte opgepakt na dood fietser (18) in Oss

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

OSS - De politie in Oss heeft een persoon aangehouden op verdenking van doodslag op een 18-jarige man uit Nistelrode zondagochtend. Het slachtoffer was zondagochtend rond 7.45 uur zwaargewond naast zijn fiets aangetroffen op de kruising van de Julianasingel en de Dr. Saak van Zwanenbergsingel in Oss. Hulpdiensten konden niet meer voorkomen dat de man overleed.