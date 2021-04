Man (30) verwondt vader en moeder bij steekincident

Om 18.40 uur werd een steekincident gemeld. Het vrouwelijke slachtoffer kon alarm slaan bij de buren, die de politie heeft ingeschakeld. De zoon van het stel kon door de politie enkele straten verderop gearresteerd worden. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de steekpartij is. Ook is niet bekend hoe het met de gewonden gaat.